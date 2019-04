Morti in ospedale , l'infermiera di Piombino condannata all'ergastolo in primo grado

Sicilia, Musumeci: “Eletto per tirarla fuori dal pantano, siamo regione più degradata d'Italia”

(Agenzia Vista) Palermo, 20 aprile 2019 “Vorrei rivolgere un pensiero augurale a tutti i siciliani, l'augurio di un presidente che la vorrà per riscattare questa terra eletto senza promesse ma di tirare fuori la Sicilia dal pantano in cui si trova, siamo la regione più degradata d'Italia”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Musumeci in un video messaggio su Facebook. _Courtesy ...