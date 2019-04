Scontri a Parigi tra Gilet Gialli e Polizia, fumo sulle strade

Francia, gilet gialli di nuovo in piazza: scontri a Parigi

Roma, 20 apr. (askanews) - I gilet gialli sono tornati in piazza a Parigi e in altre città della Francia per un nuovo sabato di mobilitazione del movimento di protesta, il 23esimo consecutivo contro la politica sociale e fiscale del governo di Emmanuel Macron. A Parigi si sono registrati scontri fra casseur, i dimostranti violenti, e la polizia. Cassonetti e materiale di cantiere sono stati dati ...