(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2019 Taglio Fondi Roma, Tajani, litigi governo rischiano di mettere capitale in grave difficoltà "I litigi del Governo rischiano di mettere Roma in grave difficoltà. Serve un piano economico, guidato dallo Stato, per manutenzione e cura della capitale, e pper portare campi rom fuori da Roma." Così, il presidente del parlamento europeo, e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev