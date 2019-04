(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2019 Vista, la Settimana in 2 minuti - Lunedì 15 aprile. Parigi, un incendio divora la cattedrale di Notre-Dame - Martedì 16 aprile. Strasburgo, Greta Thunberg si commuove al Parlamento Ue ricordando i disastri ambientali - Mercoledì 17 aprile. Muore Massimo Bordin, storica voce di Radio Radicale - Giovedì 18 aprile. Caso Bagnacani-Raggi, bagarre in Campidoglio dopo le accuse dell'ex Ad Ama - Venerdì 19 aprile. Pasqua, l’esodo dei trolley, i parlamentari tornano a casa per le vacanze Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev