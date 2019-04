(Agenzia Vista) Napoli, 20 aprile 2019 Colori 1 Minuto_'Caravaggio. Napoli' sei capolavori esposti a Capodimonte Napoli rappresenta una tappa fondamentale per la vita e per le opere di Caravaggio. L’intensa resa della passione e dell’istinto nei dipinti più iconici realizzati dal maestro durante il periodo napoletano identifica, nella visione dei nostri contemporanei, lo stile e la personalità dell’artista lombardo, divenuto maggiormente drammatico in seguito all’episodio dell’assassinio romano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev