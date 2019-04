Pasqua, sequestrati oltre 9 milioni di articoli pericolosi a Roma

Pasqua, a Roma sequestrati oltre 9 milioni di articoli pericolosi

Roma, 20 apr. (askanews) - Oltre 9 milioni di articoli pericolosi per la salute dei consumatori e non a norma, sequestrati dalla Guardia di finanza di Roma nei giorni scorsi, prima della Pasqua. Avrebbero generato ricavi per circa 30 milioni di euro se messi in vendita. I finanzieri hanno concluso due interventi nei confronti di imprenditori cinesi dediti all'importazione e alla ...