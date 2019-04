Via Crucis, le voci dei fedeli: "Un messaggio di speranza, unione e solidarietà"

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2019 Via Crucis, le voci dei fedeli, un messaggio di speranza, unione e solidarieta "Un messaggio di speranza, unione e solidarietà. Che sappia unire chiesa, società e politica, tutti insieme per superare difficoltà." Questi i pensieri dei fedeli radunati al Colosseo per assistere alle celebrazioni della tradizionale Via Crucis alla presenza di Papa Francesco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it