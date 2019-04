Via Crucis, ricorda africane bruciate sulla strada: "Quanto per guarire da umiliazione?"

Via Crucis. Papa Francesco: "Migranti trovano porte chiuse per via di paura e calcoli politici"

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2019 Via Crucis. Papa Francesco, migranti trovano porte chiuse per via di paura e calcoli politici "Aiutaci a vedere la croce dei migranti, che trovano le porte chiuse per via della paura e dei calcoli politici" Queste le parole dell'omelia di Papa Francesco durante la Via Crucis al Colosseo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev