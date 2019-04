(Agenzia Vista) Londra, 19 aprile 2019 Marcia per il clima a Londra, alcuni poliziotti si fanno trascinare a ballano con i manifestanti Non si fermano le manifestazioni per il clima organizzate in tutto il mondo. In queste immagini, registrate ad Oxford Circus, alcuni agenti di polizia si sono fatti trascinare dal ritmo della musica e hanno ballatto assieme ai manifestanti scesi in piazza per protestare contro i cambiamenti climatici. fonte Twitter_WatersideCafeWildlifeGarden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it