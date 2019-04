(Agenzia Vista) Firenze, 07 aprile 2019 Libia, Bonino: "Assenza Europa è monito per tutti" +Europa e Italia in comune lanciano la campagna per le europee a Firenze e mostrano e il simbolo. Emma Bonino a margine dell'evento: "C'è un impegno, a partire da questo Europa per andare avanti. Oggi l'assenza dell'Europa sulla guerra che si paventa in Libia, e che rischierà probabilmente di toccare la Tunisia e l'Algeria, credo sia un monito per tutti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it