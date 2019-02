Giochi, Sapar: "Settore in ginocchio, il 20 in piazza a Roma". Pd, Fi, Leu: "Serve Testo Unico"

(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2019 Giochi Sapar settore in ginocchioo il 20 in piazza a Roma Pd Fi Leu Serve testo unico “L'intero settore dei gestori, installatori e produttori di macchine da intrattenimento rischia di essere distrutto a causa dei continui aumenti della tassazione, il Preu, e dello strapotere dei concessionari che pongono condizioni contrattuali sempre piú vessatorie e insostenibili. Saremo in piazza Montecitorio il 20 febbraio, dalle 14 alle 19, per chiedere al governo, che da mesi sollecitiamo, di ascoltarci. Sono a rischio 150mila posti di lavoro in tutto il Paese”. Lo ha affermato Domenico Distante, presidente di Sapar (Servizi apparecchi per le pubbliche attrazioni ricettive), l'associazione piú rappresentativa del settore, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. All'iniziativa é intervenuta la deputata di Leu e vicepresidente della Commissione Affari sociali Michela Rostan, che ha rilevato “la fondamentale differenza tra macchine da intrattenimento e le pericolosissime videolottery” e ha ricordato che "Servono subito linee guida nazionali”. Esigenza condivisa da Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia, per il quale “é necessario un Testo Unico per organizzare al meglio il settore nel nostro Paese. Ne saró un convinto sostenitore e sottoscrittore". A margine della conferenza stampa é stata presentata l'Associazione “Non siamo solo numeri” che ha denunciato “l'accanimento mediatico e legislativo che da anni si abbatte sul settore in modo insensato e irresponsabile”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev