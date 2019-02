Giorno del Ricordo, Casellati: "Inaccettabili connivenze politiche nel tentativo di oblio"

Governo, Pirani (Uiltec): sabato in piazza il popolo del lavoro

Roma, 7 feb. (askanews) - Sabato prossimo a Roma scenderà in piazza "il popolo del lavoro" per manifestare "non contro qualcuno o qualcosa, ma per lo sviluppo, l'occupazione, uno stato sociale che funzioni e per far sì che l'Italia, nuovamente entrata in recessione, mantenga una speranza nell'industria e nelle attività produttive". Lo dice Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, la ...