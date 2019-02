Stadio della Roma, chiesto processo per Parnasi e altri 14

Roma, 6 feb. (askanews) - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per la vicenda della costruzione del nuovo stadio della Roma, che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Sotto accusa l'imprenditore Luca Parnasi, ritenuto a capo dell'organizzazione, ed altre 14 persone, tra cui Adriano Palozzi, all epoca dei fatti vicepresidente del consiglio regionale del Lazio per Forza Italia; Michele ...