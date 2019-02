Tav, Mulè (FI): "Dossier è segreto pulcinella consegnato prima ai francesi, truffa agli italiani"

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2019 Tav, Mue' (FI) Costi benefici e' segreto di pulcinella consegnato prima ai francesi, una truffa agli italiani 01_06 Il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo in aula sulla Tav: "Invito la presidenza della Camera a far valere il primato e la centralità di questa istituzione rispetto all'arbitrio di un singolo ministro. Questo governo oggi ha abbattuto un altro steccato e pascola nella prateria delle bugie. Doveva essere il governo del 'prima gli italiani', e invece gli italiani sono diventati gli ultimi al traguardo del rispetto da parte di questo governo. Fin da giugno sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo sull'alta velocità indirizzati al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui quali il ministro ha sempre sostenuto che si sarebbe rimesso all'analisi costi-benefici in corso". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev