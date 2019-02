(Agenzia Vista) Piemonte - VdA, 06 febbraio 2019 La Regione Piemonte contro il Bullismo e Cyberbullismo, le iniziative a Palazzo Lascaris A Palazzo Lascaris le iniziative in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. L'aula del consiglio regionale del Piemonte ha ospitato il primo dei momenti dedicati al bullismo che coinvolgono autorità, studenti, insegnanti e famiglie fino al 15 febbraio. "Il bullismo - ha dichiarato in aula il presidente Nino Boeti - è una forma di portamento sociale violento e intenzionale. Certo internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi mettendo in connessione le persone, ma esiste un'altra faccia di internet che negli anni è emersa in maniera drammatica e tumultuosa riducendo gli spazi di privacy e aprendo a grandi rischi legati all'uso improprio di questo strumento. Per questo il consiglio regionale ha approvato nel 2018 la legge sul cyberbullismo con l'obiettivo di avere informazioni di contesto e capire gli ambiti di prevenzione e intervento". Autorità, consiglieri e i ragazzi delle scuole hanno poi indossato la spilletta 'nodo blu', simbolo della campagna nazionale del Miur, ed esposto tutti insieme cartelli contro bullismo e cyberbullismo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev