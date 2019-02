Un reportage a fumetti dallo slum di Nairobi: ecco "Lamiere"

Milano (askanews) - "Vi do un quadro della situazione: la società civile in Kenya è attiva, ma di fatto i diritti sono sospesi e i conflitti tribali continuano". Possiamo partire da questo sintetico quadro tracciato da frate Ettore Marangi, uno dei protagonisti della storia a fumetti raccontata da Danilo Deninotti, Giorgio Fontana e Lucio Ruvidotti, per entrare dentro "Lamiere", brillante esempio ...