Migranti, la portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi: "Noi pronti a ripartire, basta accanimento"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2019 Sea Watch Linardi Sperimo no accanimento Governo per impedire a nave di essere di nuovo in mare Alla Camera dei Deputati la conferenza stampa dei rappresentanti della Sea Watch guidati dalla portavoce Giorgia Linardi. Sono intervenuti anche i deputati Nicola Fratoianni di Leu, Riccardo Magi di +Europa, Matteo Orfini del Pd e il senatore Gregorio De Falco, ex M5s ora membro del Gruppo Misto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev