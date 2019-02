Papaleo si 'sfoga' a Sanremo: "Nel 2012 Belen mi parlò solo sul palco"

A Roma ecco il primo Tempio mormone d'Italia, "lo sfarzo per Dio"

Roma, 5 feb. (askanews) - E' il più grande d'Europa e il primo Tempio in Italia dedicato ai fedeli del culto della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, meglio noti come mormoni. Impossibile non vedere questa guglia, anche da lontano. E' nella periferia Nord-Est di Roma, a pochi metri dal G.R.A. e dal centro commerciale Porta di Roma. Sette anni e mezzo per costruirlo. Qui prima ...