Tav, Meloni a Toninelli: "Non é esattamente buco per arrivare a Lione, si guardi cartina e capirà"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2019 Tav, Meloni a Toninelli, non e esattamente un buco per arrivare a Lione, si guardi la cartina e capira "Vorrei dire al ministro Toninelli che il TAV non è esattamente 'un buco per arrivare a Lione' e che se guarda la cartina dell’intermodalità europea, si accorgerà di come quest'opera colleghi l’Italia praticamente a tutta Europa. E’ molto triste vedere un ministro delle Infrastrutture che banalizza così questioni assolutamente importanti. Fraratelli d'Italia continua a chiedere che l’opera si faccia. Ciao sia folle che l’Italia, che ha inventato l’Alta Velocità, oggi debba vedere solo no da parte del M5S."Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Venezia a margine della conferenza stampa di annuncio dell'adesione a Fratelli d'Italia del consigliere regionale in Veneto, Massimo Giorgetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev