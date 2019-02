Bonafede su Facebook: "Riparte viaggio nella giustizia italiana, senza preavviso"

Storica messa del Papa a Abu Dhabi, la prima nella Penisola Araba

Abu Dhabi, 5 feb. (askanews) - Oltre 170mila persone hanno partecipato alla storica messa del Papa a Abu Dhabi, la prima nella Penisola Araba. Una folla che si è raccolta nello stadio di Abu Dhabi per assistere ad una messa pubblica in un Paese in cui vivono circa 900mila cristiani, prevalentemente immigrati filippini e di altri paesi asiatici. "Mi piace citare san Francesco, quando ai frati ...