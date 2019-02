(Agenzia Vista) Napoli, 04 febraio 2019 Calciomercato, De Laurentiis: "Hamsik ha dato tutto a Napoli, ma ha chiesto di andare in Cina" "Marek Hamsik è un giocatore che a Napoli ha dato tutta la sua professionalità e correttezza, alla squadra e alla città, ma ora ha chiesto di andare in Cina". Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del SSC Napoli, intervistato al termine della firma, a palazzo San Giacomo, dell'accordo con il Comune di Napoli per l'utilizzo dello Stadio San Paolo. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it