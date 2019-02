Giornata mondiale contro il cancro, la fontana del Bernini a Roma si illumina

Papa: religioni si impegnino di più per riconciliazione e pace

Abu Dhabi, 4 feb. (askanews) - "Non c'è alternativa: o costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro". Lo ha detto Papa Francesco nel discorso che ha pronunciato all'incontro interreligioso che si è svolto al Founder's Memorial di Abu Dhabi. "Le religioni, in particolare, non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le culture" ha detto il pontefice, che poi ...