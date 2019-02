Sanremo 2019, lo show di Claudio Bisio, il bacio a Virginia Raffaele e le battute con i fotografi

Angelina Jolie in Bangladesh per incontrare i profughi Rohingyas

Roma, 4 feb. (askanews) - La star hollywoodiana Angelina Jolie è atterrata a Cox's Bazar, nel Sud-Est del Bangladesh, per visitare alcuni campi profughi Rohingyas come inviata speciale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Jolie è diretta a Teknaf, vicino al confine con il Myanmar, per incontrare alcuni dei 720.000 musulmani fuggiti dopo la brutale repressione ...