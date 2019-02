Venezuela, Ue: "Chiediamo elezioni libere e trasparenti" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 febbraio 2019 Venezuela, Ue, chiediamo elezioni libere e trasparenti "Sapete che la situazione in Venezuela è stata discussa approfonditamente alla riunione informale dei ministri degli Affari Esteri e in questo contesto è stato deciso di istituire un gruppo internazionale di contatto che si riunirà il 7 Febbraio a Montevideo in Uruguay che verrà co-presieduto dall'Alto Rappresentante per Gli Affari Esteri Mogherini.” Così la portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione in Venezuela. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev