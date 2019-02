Venezuela, il richiamo di Mattarella: "No a incertezze, serve linea condivisa Ue"

Tav, Meloni: "Maggioranza non parla stessa lingua, sfidiamo Governo su questo tema"

(Agenzia Vista) Chieti, 04 febbraio 2019 Tav, Meloni: "Maggioranza non parla stessa lingua, sfidiamo Governo su questo tema" Così Giorgia Meloni in visita in Abruzzo per sostenere la campagna per le regionali del candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev