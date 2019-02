03-02-19 Maltempo, proseguono interventi per gli allagamenti nel bolognese

(Agenzia Vista) Argelato (BO), 04 febbraio 2019 Maltempo, proseguono interventi per gli allagamento nel bolognese Proseguono in tutta la provincia di Bologna gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e danni provocati dall’acqua. le immagini dall'elicottero dei comuni di CastelMaggiore e Argelato. _Courtesy Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev