Venezuela, l'annuncio del generale: "Disconosco la dittatura di Maduro" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Caracas, 04 febbraio 2019 "Buongiorno popolo del Venezuela, sono il Generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez, direttore di pianificazione strategica delle forze aeree militari. Sono davanti a voi per informarvi che disconosco l'autorità dittatoriale di Nicolas Maduro e riconosco il deputato Juan Guaido come presidente incaricato della Repubblica bolivariana del Venezuela. Il 90% delle forze armate non sta dalla parte del dittatore, sta con il popolo venezuelano.” Così Generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez in un video messaggio indirizzato al popolo Venezuelano. _Courtesy Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev