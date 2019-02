(Agenzia Vista) Pomigliano d'Arco (NA), 04 febbraio 2019 Tav, Di Maio: "Governo non è in discussione" "Io non credo che in questo momento il Governo sia in discussione, dobbiamo ragionare delle cose su cui siamo d'accordo". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, intervistato a margine del suo incontro con gli studenti del liceo Imbiani di Pomigliano d'Arco. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it