(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2019 Poliziotti a gazebo Lega, Salvini polemica surreale, importante che difendano cittadini "Sono due punti persi questa sera, ma non dico nulla altrimenti Gattuso si offende. Certo, non capisco come si possa lasciare Chalanoglu per 90 minuti in campo". Così il Ministro degli Interni Matteo Salvini, conversando con i giornalisti all'uscita dallo stadio Olimpico al termine di Roma - Milan. "Per quanto riguarda i poliziotti, è importante che difendano i cittadini, sento polemiche surreali" ha aggiunto in riferimento alla presenza di poliziotti ai gazebo della Lega ad Ascoli Piceno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev