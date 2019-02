(Agenzia Vista) Campli (TE), 03 febbraio 2019 Tav, i sostenitori a Salvini 'non litigare con di maio' il ministro replica 'non litigo con nessuno' Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è in Abruzzo per la campagna elettorale per le regionali abruzzesi. Durante un comizio a Campli in provincia di Teramo dal pubblico gridano al Ministro che stava parlando di Tav ed infrastrutture: "Non litigare con Di Maio" Salvini replica sorridendo "Non litigo con nessuno, tranquilli" /Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it