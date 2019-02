(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2019 Comi: "Di Maio come Maduro, non vogliamo elemosina di Stato" "Di Maio come Maduro, l'Italia non vuole elemosina di Stato ma riforme per ripartire". Queste le parole di Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia, commentando i risultati del Governo Lega M5s. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it