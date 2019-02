(Agenzia Vista) Penne, 02 febbraio 2019 Tav, Di Maio, tavolo con costruttori per velocizzare cantieri "Propongo un tavolo con i costruttori italiani per scrivere un decreto legge per accelerare i cantieri. I cantieri non sono chiusi ma sono lenti”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio in Abruzzo durante una diretta Facebook, insieme Sara Marcozzi, candidata alle elezioni regionali per il movimento. _Courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev