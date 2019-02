(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2019 Vista Settimana in 180 secondi - Maduro arringa l’esercito venezuelano al forte Paramacay - Sea Watch, Conte: “Caso denuncia incapacità gestione Ue” - Diciotti, Giunta per Immunità Senato riunita su richiesta a procedere per ministro Salvini - Diciotti, Grillo: “Preoccupato per Governo? Non ho sensazioni” - Sea Watch 3, la nave ong con 47 migranti sbarca a Catania - La neve ricopre Siena Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev