Stavolta voto, Tajani. "Spero che Parlamento europeo conti sempre di più"

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2019 Stavolta voto, Tajani spero che Parlamento europeo conti sempre di piu' Il lancio in Italia della campagna #StavoltaVoto, per sensibilizzare l'affluenza alle urne in vista dell'appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo in programma il prossimo 26 maggio. Presente il Parlamento dell'europarlamento Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev