25enne migrante suicida, centinaia di genovesi al funerale

(Agenzia Vista) Liguria, 01 febbraio 2019 Si sono svolti alla chiesa dell'Annunziata a Genova, gremita da centinaia di genovesi, i funerali del 25enne nigeriano, Prince Jerry, che si è suicidato il 28 gennaio a Tortona gettandosi sotto un treno e che si era visto negare la domanda di asilo. In prima fila in lacrime la sorella arrivata dalla Spagna. Costretti a rimanere in Africa i genitori. L'unico rappresentante delle istituzioni presente il consigliere Mario Baroni in rappresentanza del Comune di Genova / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev