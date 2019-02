Caso Vannini, Bonafede: "Incontrerò la madre, inaccettabili parole del giudice"

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2019 "Il ministro della giustizia non può e non deve entrare nel merito della decisione presa dai giudici. Un principio che io non posso e non voglio violare. Ho chiamato la madre di Marco Vannini e incontrerò al ministero i genitori del ragazzo. Un magistrato ha tutti gli strumenti idonei a far mantenere l'ordine in un'aula di giustizia. Ecco perché è inaccettabile e sono indignato nel vedere un magistrato che interrompe la lettura del dispositivo della sentenza per dire : 'Se volete andare a fare un giro a Perugia ditelò. Siccome lo ritengo inaccettabile ho già attivato gli uffici affinché vengano fatti tutti gli accertamenti del caso". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in un video postato su Facebook riguardo alla sentenza di appello del caso Vannini. Courtesy Facebook/Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev