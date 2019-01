(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2019 Pil, Comi, Italia va indietro, fermatevi prima che vada in default "Italia va indietro, fermatevi prima che vada in default, prima che siano gli Italiani a pagare". Così Lara Comi riguardo i dati Istat che segnalano il rischio recessione per l'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev