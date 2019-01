Pensioni, Boeri: "Presto per parlare di boom per quota 100, in linea con attese"

(Agenzia Vista) Milano, 31 gennaio 2019 Pensioni, Boeri, 5500 domande per quota 100, in linea con attese "Legittimo aspettarsi nei primi giorni un maggior numero di domande ma è presto per dire che si tratti di un boom e ci sia stato un numero superiore alle aspettative ma penso che siamo abbastanza in linea con quanto ci si potesse aspettare". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a margine di un evento a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev