(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2019 Pil, Di Maio: "Non credo serva tagliare stime" "Gli effetti positivi dei nostri provvedimenti si vedranno le 2019, non credo serva tagliare le stime del Pil". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante la conferenza stampa in cui ha presentato i risultati ottenuti dal Movimento 5 Stelle nei primi mesi di Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev