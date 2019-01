Sea Watch, Madia: "47 persone tenute come bestie" mormorii in aula, Salvini alza gli occhi al cielo

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2019 Sea Watch, Madia 47 persone tenute come bestie, ululati in aula, Salvini alza gli occhi al cielo Il Question Time alla Camera dei Deputati con il Ministro degli Interni Matteo Salvini, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev