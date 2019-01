Nave Diciotti, Bonifazi (PD): "Attendiamo difese, M5s sembra confuso"

UE, Savona: "Nostri interlocutori in scadenza mandato, non so se siano credibili"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2019 UE, Savona nostri interlocutori in scadenza mandato non so se siano credibili "Nostri interlocutori in scadenza mandato, non so se siano credibili". Queste le parole del Ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, sulle prospettive di riforma dell'Unione europea davanti alle Commissioni congiunte Esteri e Politche UE al Senato Fonte FB Fonte: Agenzia Vista ...