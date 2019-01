(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2019 Diciotti Urraro M5s Siamo in fase istruttoria condiviso percorso di approfondimentoo Di Maio Riunita la Giunta per le Immunità del Senato che si deve esprimere sulla richiesta a procedere per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Diciotti. Il senatore M5s, Francesco Urraro: "Abbiamo condiviso un percorso di approfondimento e delle carte. Stamattina lo completiamo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev