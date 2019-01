Salvini arrivando a riunione Lega: "Parlo solo di pensioni e Sea Watch" e va via senza parlare

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2019 Salvini arrivando a riunione Lega Parlo solo di pensioni e Sea Watch E poi va via senza parlare Il leader della Lega, Matteo Salvini, in una nota al termine della riunione a Palazzo Madama con i suoi senatori e deputati: "Grande compattezza. Soddisfazione per risultati raggiunti, per il decreto quota cento da oggi in vigore e per il prossimo sì del Parlamento alla legittima difesa. Così Matteo Salvini ai senatori e ai deputati della Lega che stasera ha riunito a Palazzo Madama per fare il punto della situazione. “Questi risultati ci ripagano di molti sacrifici fatti in questi mesi” ha detto Il segretario della Lega che ha invitato i suoi al massimo impegno anche sul territorio in vista dei voti in Abruzzo e Sardegna. Tra i dossier aperti Salvini ha citato in particolare modo quelli economici: dalla proposta fiscale per abbassare aliquota irpef per i dipendenti, al dimezzamento dei tempi per le opere pubbliche “perché gli italiani si aspettano che facciamo in economia quello che abbiamo fatto sull’immigrazione”. Un passaggio anche sulle vicende giudiziarie e sul voto della giunta per l’autorizzazione a procedere. Salvini ha ribadito di aver agito come ministro dell’interno mentre il ministro Bongiorno ha illustrato brevemente l’iter della giunta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev