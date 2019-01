(Agenzia Vista) Nicosia, 29 gennaio 2019 Migranti, Conte, in ue stentiamo a tradurre principi in fatti concreti "In Ue stentiamo a tradurre principi in fatti concreti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Summit a Cipro dei Paesi del Sud dell'Unione europea. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev