Corruzione, Cantone: "Passi in avanti, ma non facciamo come il pendolo"

Trasporti, Beppe Sala: "Avanti su aumento biglietto, sacrificio per avere più qualità"

(Agenzia Vista) Milano, 29 gennaio 2019 "Stiamo trovando le formule per andare avanti: noi vogliamo andare avanti perché non voglio che Atm schiacciata dai costi diventi come Trenord. Sono due mondi incomparabili: sono molto determinato ad andare avanti, il coraggio non mi manca". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un messaggio postato su Facebook. _Courtesy Facebook Sala Fonte: ...