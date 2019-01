(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2019 Mi riscatto per Roma detenuti a lavoro per manutenzione urbana in periferia Speciale Detenuti al lavoro sulle strade di Roma per pulire caditoie e rifare la segnaletica orizzontale. Prosegue il progetto “Mi riscatto per Roma” per il reinserimento socio-lavorativo portato avanti da Roma Capitale e Ministero della Giustizia e che vede il coinvolgimento della Casa circondariale di Rebibbia. Nel quartiere di Torre Spaccata, nel Municipio VI, questa mattina 24 detenuti sono stati impegnati su via Mario Lizzani e via Ermanno Ponti in lavori di manutenzione stradale: dal rifacimento della segnaletica orizzontale alla pulizia delle caditoie fino alla sistemazione di sedi stradali. A supportarli personale di Autostrade per l’Italia Spa con cui il Campidoglio nei mesi scorsi ha firmato una sottoscrizione di intenti. La concessionaria autostradale ha formato i detenuti per un periodo di tre mesi, fornendo l’equipaggiamento e la strumentazione necessaria per realizzare le attività su strada. Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori interventi nei Municipi VI, XI XIII, dal Quartaccio all’Aurelio passando per Corviale. Queste le strade interessate: via Poggio Verde, via Giuseppe Partini, via Luigi Ferretti, viale dei Romanisti, via Vinovo, via del Quartaccio, via di Valle Aurelia. Roma Capitale ha già avviato un progetto di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti che sono stati impegnati in interventi di ripristino del decoro di parchi e giardini: si sono occupati dello sfalcio e della pulizia di diverse aree verdi, dal Parco di Colle Oppio a Parco Schuster. “Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello al progetto ‘Mi Riscatto per Roma’ dove i detenuti si impegnano e lavorano per la città e i suoi cittadini. Si tratta di una sfida che abbiamo voluto lanciare, un’iniziativa importante che sta ottenendo ottimi risultati. Da un lato diamo la possibilità ai detenuti di reinserirsi nella società, dall’altra diamo loro un’occasione per rendersi utili alla collettività. Gli interventi partiti oggi riguarderanno non solo il Municipio VI ma interesseranno anche l’XI e il XIII”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev