"Per chi crea", Mibac e Miur insieme per favorire la creatività dei più giovani

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2019 Mibac e Miur insieme per favorire la creativita dei piu giovani "Per chi crea" è un'iniziativa voluta dal Mibac, in collaborazione con il Miur, per favorire lo sviluppo della creatività nei più giovani, con particolare attenzione alle scuole, soprattutto agli istituti di periferia. L'iniziativa riprende e rilancia, con modifiche, il progetto Sillumina, introdotto con la legge dii stabilità del 2016, e prevede che il 10percento dei compensi per la copia privata, gestiti da SIAE (per il 2018 circa 12mln di euro), sia destinato in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani nei settori artistici. L'iniziativa presentata alla Sala della Crociera del Mibac con il sottosegretario alla cultura Gianluca Vacca, il sottosegretario all'Istruzione Salvatore Giuliano, e il direttore generale Biblioteche e Istituti culturali Paola Passarelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev