Mattarella ai Funerali di Stato dell'on. Giuseppe Zamberletti

Rifiuti nucleari: il Deposito nazionale è bloccato dai ministeri

Roma, 29 gen. (askanews) - Nessun passo avanti nella realizzazione del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi destinato a sostituire gli attuali depositi temporanei che custodiscono in via provvisoria i rifiuti radioattivi del nostro Paese. L'iter è fermo. Manca, infatti, il nulla osta dei ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente alla proposta di CNAPI (la Carta nazionale delle ...