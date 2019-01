Quota 100, Salvini: "Al lavoro per i prossimi 20 anni, più diritti a Italiani"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2019 Quota 100, Salvini, Quota 100, Salvini-Al lavoro per i prossimi 20 anni, piu diritti a italiani "Stiamo lavorando per i prossimi venti anni. Stiamo lavorando al quoziente familiare. Ci sono giunte migliaia di adesione per la pacificazione. Sono stati 8 mesi di lavoro entusiasmante, appassionante, faticoso e impegnativo. Da oggi offriamo più diritti a tante persone". Lo afferma il vice presidente del consiglio e ministro dell'interno Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera. _Courtesy Facebok/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev