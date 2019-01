‘Ndrangheta e droga, 25 arresti a Catanzaro, le intercettazioni

(Agenzia Vista) Catanzaro, 29 gennaio 2019 Sono 25 le persone fermate a Catanzaro dalla Polizia e dagli agenti dello Scico di Roma in forze alla Guardia di Finanza. Nell’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro, gli investigatori hanno ritenuto gli arrestati organici o vicini alla “famiglia” dei “M.”, operativa nei territori di Limbadi e Nicotera, in provincia di Vibo Valentia. L’accusa, a vario titolo, per i fermi è di traffico internazionale di stupefacenti / Courtesy Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev